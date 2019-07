Juve, De Ligt pronto a sbarcare a Torino: ad attenderlo il suo idolo CR7

Fonte: inviato a Torino

© foto di Imago/Image Sport

Oggi l’Ajax andrà in ritiro in Austria. E nel gruppo di Erik ten Hag non ci sarà Matthijs De Ligt. Anche se l’operazione con la Juventus non è definitivamente chiusa – seppur in dirittura d’arrivo – non servono altri indizi per considerare il difensore olandese prossimo a vestire ufficialmente la maglia bianconera. Solo questione di ore per l’annuncio dell’accordo, poi il giocatore raggiungerà Torino per sostenere le visite mediche e porre la sua firma su un ricco contratto che lo legherà alla Vecchia Signora.

Sarà anche il primo giorno della nuova stagione di Cristiano Ronaldo, atterrato ieri pomeriggio a Torino poco prima delle 18 a bordo del suo aereo privato. L’extraterrestre è pronto per dare inizio alla sua seconda stagione in bianconero, intenzionato ad alzare l’asticella e migliorare il cammino europeo dell’anno scorso. Insieme a lui, tornerà ad allenarsi da oggi Blaise Matuidi, probabilmente il centrocampista più lontano (per caratteristiche) dall’idea di gioco di Maurizio Sarri, e per questo non proprio sicuro di restare alla Juve. Situazione da monitorare.

Chi è già tornato al Genoa, dopo aver formalizzato un contratto di cinque anni in bianconero, è Cristian Romero. Un investimento da 26 milioni (pagabili in tre esercizi) per la Juventus, mentre al Grifone – a conclusione del prestito gratuito annuale – saranno riconosciuti dei bonus al raggiungimento di determinati obiettivi per un ammontare di 5,3 milioni.

La squadra oggi si allenerà solo al mattino. Dopo i primi giorni di lavoro, con carichi atletici e alcuni interessanti esercizi di forza mostrati dalle immagini dei canali ufficiali del club, il gruppo usufruirà di mezza giornata libera per recuperare le energie. Chissà che già alla ripresa possa esserci già un volto nuovo. D’altronde, dopo la prima settimana di preparazione con l’Ajax, De Ligt non vede l’ora di raggiungere alla Continassa il suo idolo di sempre: Cristiano Ronaldo.