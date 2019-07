Juve, De Ligt sarà il settimo olandese in bianconero. Davids il migliore

© foto di Imago/Image Sport

Il terzo grande olandese della Juventus. Lo sarà, salvo clamorose sorprese, Matthijs De Ligt. I bianconeri lavorano per chiudere al più presto la trattativa per portare a Torino il capitano dell'Ajax, che sarebbe in assoluto il settimo giocatore olandese a vestire la maglia bianconera. Non tutti, fin qui, hanno avuto grande fortuna.

Edgar Davids su tutti. Per presenze e anche per risultati: l'ex centrocampista ha giocato 235 partite con la maglia della Juve, segnando 10 gol. In bacheca, 3 scudetti e 2 supercoppe italiane. Al secondo posto, per presenze, c'è Edwin van der Sar, oggi centrale nella trattativa per De Ligt come dg dell'Ajax. Da calciatore, ricordi amari per i tifosi della Juve: in bianconero due stagioni, 88 partite e due scudetti sfumati, finiti a Lazio e Roma. Il secondo, con qualche responsabilità.

Elia la grande delusione. Gli altri olandesi nella storia della Juve viaggiano a un minutaggio decisamente inferiore. Il flop è senza dubbio Eljero Elia: arrivato per 9 milioni di euro, non ha mai convinto Antonio Conte e ha salutato dopo appena 5 presenze, ma con la soddisfazione di aver comunque vinto uno scudetto. Poi, due meteore: Sergio De Windt arrivò giovanissimo nel 2000 dal vivaio Ajax, giocando soltanto un'amichevole prima di salutare la Juventus. Ouasim Bouy è anche cresciuto nel settore giovanile bianconero, ha esordito in Coppa Italia contro il Palermo e oggi gioca nel Leeds. Da ultimo, a Torino c'è ancora Leandro Fernandes, giovane classe '99 di cui la Vecchia Signora sta parlando anche nell'ambito dello stesso affare De Ligt.