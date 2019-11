© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs De Ligt con il suo primo gol in bianconero ha permesso alla Juventus di vincere il Derby della Mole contro il Torino. Il difensore olandese ha così parlato a DAZN a fine gara: "Sono molto felice, innanzitutto perché la partita era molto importante dopo la vittoria dell'Inter, e poi il gol l'ha resa speciale. Io avevo la mano attaccata, la mano così (mima il gesto delle braccia strette, ndr) e non era rigore. Quando arrivi in un nuovo club devi adattarti, penso che stia andando bene i ragazzi mi hanno accolto bene e sento di crescere partita dopo partita".

Che rapporto ha con Higuain e Ronaldo? "Molto buono, sono compagni fortissimi che ti parlano molto. Oggi poi Higuain mi ha anche fatto l'assist".