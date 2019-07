Juve-De Ligt, si continua a lavorare con l'Ajax dopo il primo no

© foto di Imago/Image Sport

Per Matthijs De Ligt alla Juventus dovrebbe essere questione di giorni, nonostante la prima offerta rifiutata dai lancieri. Messo in cassaforte l’accordo economico con il capitano dell'Ajax, La Gazzetta dello Sport scrive che resta da trovare solo l'accordo con i lancieri. Al momento l'offerta è inferiore ai 75 milioni di euro richiesti dagli ajacidi: va dunque fissata la parte fissa e soprattutto i bonus da elargire al raggiungimento di certi risultati sportivi.

Paratici pronto a volare in Olanda. Quando la situazione potrà essere sbloccata il dirigente juventino sarà pronto per andare ad Amsterdam, dove nei giorni scorsi ha già mediato Raiola in persona.