Juve, De Ligt si presenta e parte in tournèe. A rischio Chiellini e Khedira

Fonte: inviato a Torino

Questa mattina alle 10 De Ligt si presenterà alla stampa italiana, all'Allianz Stadium. Mostrerà la sua nuova maglia bianconera, numero 4. Poi si aggregherà ai compagni per prendere parte alla spedizione asiatica della Juventus, che viaggia spedita nel suo pre campionato con vista europea sulla Champions, obiettivo dichiarato per il secondo anno consecutivo.

L’attesa è tanta in queste ore anche per conoscere la lista dei convocati per la tournèe, che dovrebbe escludere quei giocatori alle prese con i programmi di recupero dagli infortuni. Tra questi Douglas Costa, Ramsey e Khedira. A rischio anche Chiellini, che sarà valutato a ridosso della partenza: soffre un leggero risentimento muscolare al polpaccio sinistro, si potrebbe decidere di tenerlo alla Continassa per abbattere i tempi di recupero.

Ieri sera, invece, il Benfica ha posto fine alla lunga giornata di Perin. L’estremo difensore ha sostenuto e superato le visite mediche, che però – stando a una nota del club portoghese – avrebbero evidenziato tempi di recupero più lunghi rispetto a quelli previsti. L’accordo (confermato) prevede il completamento delle cure al J Medical, così da permettere all’estremo difensore di non cambiare i metodi di lavoro.