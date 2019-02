© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia De Sciglio ha analizzato i primi quarantacinque minuti di Juventus-Frosinone (bianconeri avanti per due reti a zero all'intervallo) ai microfoni di Sky Sport: "Per stare più tranquilli dovremmo chiudere definitivamente la partita. Dobbiamo mantenere alti i ritmi e avere pazienza perché si chiudono sempre dietro per aspettare di ripartire".