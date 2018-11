© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus, Mattia De Sciglio, nella sua intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche della prossima sfida contro la SPAL: "Le partite dopo la sosta sono sempre le più difficili. Oggi sono arrivati gli ultimi nazionali e inizieremo a preparare al meglio la sfida contro la SPAL che non sarà semplice. Dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento giusto per prenderci i tre punti".