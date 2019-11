© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia De Sciglio ha analizzato la vittoria della Juventus sull'Atlético ai microfoni di Mediaset: "È stata una vittoria importante, era il primo obiettivo a breve termine per tracciare il lungo cammino in questa competizione. Ronaldo aveva voglia di segnare come fa sempre, ma anche lui mette al primo posto il bene della squadra, quindi era soprattutto felice per la vittoria di stasera. Con Sarri mi trovo bene, ha idee differenti rispetto ad Allegri, ma è un modo di giocare in cui ci si diverte. Nelle ultime partite abbiamo trovato maggiore solidità difensiva. Nella ripresa abbiamo perso un po' di condizione, ma siamo riusciti a mantenere il risultato".