Juve, De Sciglio in pugno. Ma i bianconeri non lo valutano più di 10 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la trattativa per il trasferimento dal Milan alla Juventus del terzino destro Mattia De Sciglio, calciatore che nelle intenzioni della società campione d'Italia dovrebbe sostituire Stephan Lichtsteiner.

Il calciatore ha l'accordo coi bianconeri e ha già detto di non voler rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2018. C'è però da trovare una intesa sul cartellino: Marotta ha già fatto sapere a Fassone di non voler sborsare più di dieci milioni di euro.