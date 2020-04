Juve, De Sciglio non è incedibile: Leonardo ancora intenzionato a portarlo nel PSG

La fiamma non si è spenta. Leonardo pensa ancora a Mattia De Sciglio per la corsia destra. Il laterale della Juve sembrava a un passo dal PSG a gennaio, con il parallelo arrivo di Kurzawa a Torino. Poi un'attenta valutazione della dirigenza juventina ha congelato l'operazione. Il direttore sportivo dei francesi, però, deve comunque risolvere la questione terzino (Kurzawa andrà via a parametro zero) e De Sciglio è il primo nome della lista. Per i bianconeri non è incedibile: trattativa destinata a riaprirsi.