Juve, De Sciglio: "Non facciamo caso alle tante voci di mercato"

Il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio, a tre giorni dalla sfida contro la Roma in campionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "A San Siro contro l'Inter nel primo tempo siamo stati un po' rilassati mentre nella ripresa abbiamo fatto una buona partita. Contro la Roma sarà una gara importante e saremo concentrati dal primo minuto.

In questo periodo ci sono molte voci di mercato, come le state vivendo?

"Siamo concentrati sul campo, queste voci non ci distraggono e non devono farlo".

Rimpianti per la Champions League?

"Il rammarico per non essere arrivati in fondo c'è, la delusione è tanta ma le due semifinali sono la dimostrazione che in Champions può succedere di tutto, anche dopo i primi 90 minuti. Il minimo episodio può ribaltare il risultato".