Juve, De Sciglio: "Riposiamoci, testa alle prossime. Col Real per il riscatto"

Dopo lo 0-0 arrivato contro la Spal, il difensore della Juventus Mattia De Sciglio ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Juve senza energie?

"Ci aspettavamo di fare una gara diversa, sapevamo che era difficile ma come ha detto il mister questa partita ci servirà per capire che bisogna affrontarle in maniera diversa".

Campionato riaperto?

"Guardiamo noi stessi, siamo primi, ora ci sarà la sosta poi avremo una serie di gare difficili che dovremo affrontare con un piglio diverso da questa sera".

Come mai la Juve non è riuscita a fare le solite cose?

"Sono mancati i guizzi finali, cercavamo di penetrare spesso centralmente senza riuscirci, in alcune occasioni ci siamo incaponiti un po' troppo, bisogna avere pazienza contro queste squadre e invece a volte abbiamo avuto troppa fretta, ci siamo innervositi e sono mancati i guizzi finali perché per il resto non abbiamo rischiato nulla".

Ora serve ricaricarsi?

"A livello fisico stiamo bene, dobbiamo subito archiviare la gara di stasera, ora c'è la sosta e quando riprenderemo dovremo pensare subito alle partite che verranno, è una questione più mentale che fisica. Nell'ultima parte del campionato abbiamo tre scontri diretti, di cui uno contro il Napoli: da qui in avanti tutte le gare sono importanti".

Torni in Nazionale?

"Fa piacere tornare in nazionale, rivedere i compagni, è un bell'ambiente e adesso pensiamo a lavorare bene in nazionale".

La notizia del Real ha generato preoccupazione o riscatto?

"E' sicuramente una sfida difficile ma stimolante, la vivremo come una rivincita dell'anno scorso con l'obiettivo di fare tutto il possibile per passare il turno".

Cosa ti hanno raccontato i compagni del Real Madrid?

"Non si è parlato più di tanto, abbiamo detto che ormai qualsiasi squadra fosse uscita sarebbe stata difficile, sulla doppia gara faremo tutto il possibile per passare".