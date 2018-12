Juve, De Sciglio ritrovato: non perde mai la testa in un derby matto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia De Sciglio non perde mai la testa in un derby matto e imprevedibile. Tra i migliori in campo insieme a un monumentale Giorgio Chiellini, l’ex esterno del Milan è finalmente tornato ai suoi migliori livelli, quelli sperati da Massimiliano Allegri quando lo volle fortemente alla Juve. Gioca una partita tosta, esattamente quella chiesta a lui e a tutta la squadra dal suo allenatore. "Quando veniamo qui sappiamo che è sempre una battaglia - le sue parole ai microfoni di RMC Sport - sia per le condizioni del campo, per l’atmosfera. E perché è sempre un derby".

L'ANTI CANCELO - Non fa mai rimpiangere troppo la pesantissima assenza di Cancelo (out 6-7 settimane dopo l’intervento al menisco). "Abbiamo perso un giocatore importante - precisa poi il giocatore sul compagno di squadra, nel post partita - ma siamo in grado di sostituire al meglio gli assenti. Ognuno di noi sa quello che deve fare per aiutare la squadra. I risultati? Speriamo di continuare così, ora rimangono tre partite difficili prima della pausa e l’obiettivo è quello di arrivare al 29 facendo più punti possibili. Da martedì penseremo alla Roma, poi Atalanta e poi Sampdoria, saranno tutte difficili". E quasi certamente con De Sciglio dal primo minuto, visto anche lo stop di Cuadrado: giocoforza, un giocatore utilissimo che torna prepotentemente di moda facendo sorridere Allegri, che su Mattia non ha mai smesso di credere.