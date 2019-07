Juve, De Sciglio: "Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni"

Fonte: Juventus.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino della Juventus, Mattia De Sciglio, ha parlato in conferenza stampa, insieme a Maurizio Sarri, alla vigilia della prima sfida di ICC contro il Tottenham: "Abbiamo cambiato tanto rispetto agli altri anni, il metodo di Mister Sarri è totalmente diverso, i lavori sono quasi tutti con la palla. Domani nel primo test stagionale proveremo a far vedere quello che abbiamo fatto nella prima settimana di lavoro. Dal mio punto di vista personale, gli stimoli sono molto alti: l’obiettivo è fare una grande stagione e arrivare in fondo a tutte le varie manifestazioni. È una squadra molto forte, così come lo era negli scorsi anni. I nuovi giocatori che sono arrivati sono di ottimo livello e si sono messi subito a disposizione del gruppo