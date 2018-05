Juve, dei giocatori che hanno vinto 7 Scudetti ne resterà (forse) solo uno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon, Stephan Lichtsteiner, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio. Sono i cinque giocatori della Juventus che hanno contribuito e vinto tutti i sette Scudetti conquistati dalla Juventus negli ultimi sette anni. Sono i pilastri di una squadra che in queste stagioni, pur cambiano tanto, ha mantenuto salda la sua ossatura, nonostante qualche addio eccellente come quello di Pirlo o la cessione al Milan di Bonucci.

Adesso, però per un motivo o per un altro, potrebbero dire addio. L'unico certo della conferma, anche se non ha ancora rinnovato il contratto, è Giorgio Chiellini: lui al centro della difesa della Juventus ci sarà anche la prossima stagione, mentre su Andrea Barzagli non ci sono al momento le stesse garanzie.

Per Gianluigi Buffon s'attende solo l'annuncio del suo ritiro, quello che ha dato Stephan Lichtsteiner al termine dell'ultima gara vinta contro il Bologna: "E sicuro che sarà il mio ultimo anno qui. È stato importante prendere i tre punti. Dove andrò adesso? Non posso dire il nome della squadra, solo che non sarà in Serie A".

Dubbi su Claudio Marchisio: ha altri due anni di contratto, ma quest'anno è stato utilizzato molto meno. Dalla MLS sono già arrivate diverse offerte e la Juventus non si opporrebbe al suo addio: tutto è nelle sue mani.

Chiosa finale su Kwadwo Asamoah: il ghanese di Scudetto nei ha vinto 'solo' sei. Anche lui, utilizzato nei ruoli più disparati in questi anni, è stato sia per Conte che per Allegri più di un gregario e anche lui questa estate andrà via: è in scadenza di contratto e non rinnoverà.