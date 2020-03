Juve, Del Favero resta un osservato speciale: positiva la prima parte di stagione al Piacenza

vedi letture

Diciotto presenze e un rendimento più che positivo nella prima parte di stagione, prima di dover fare i conti con un infortunio alla spalla. Mattia Del Favero vive la sua prima stagione lontano da giocatore con la valigia in mano, anche se dalla sua città natale è andato via presto per inseguire il sogno del calcio. Portiere di prospettiva, classe 1998. La Juve lo ha cresciuto con molta cura sin dall’Under 17 e la scorsa stagione lo ha battezzato tra i professionisti, in Seconda Squadra. Adesso l’estremo difensore originario di Firenze è in prestito al Piacenza, nel girone B di Serie C.

Ancora un passo in avanti rispetto all’esperienza in Under 23 dell’anno scorso. Del Favero, infatti, è apparso decisamente più maturo nella categoria e non è casuale che in sette delle sedici partite di campionato giocate sia riuscito a tenere la porta indenne. Il suo idolo è Buffon, non ne ha mai fatto segreto. In pochi, però, hanno avuto l’opportunità di allenarsi con super Gigi e rubacchiargli qualche segreto da vicino. A lui è successo, e adesso prova a mettere in pratica quanto appreso. Quando avrà superato l’infortunio, e si tornerà a giocare, brillare ancora: per la Juve resta un osservato speciale.