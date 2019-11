Il divorzio tra la Juventus e Demiral nel corso del prossimo gennaio è possibile se non probabile, secondo quanto afferma Il Corriere di Torino. Su di lui è ancora vivo l'interesse del Milan, pronto a mettere sul piatto 35 milioni per il difensore turco, ma in fila ci sono anche Arsenal e Man United, presenti anche all'ultima sfida del giocatore con la sua Nazionale. Alcuni compagni tra l'altro non sarebbero contenti del suo atteggiamento in allenamento, troppo duro negli interventi, tanto da rischiare di infortunare qualche giocatore solo per un eccesso di agonismo.