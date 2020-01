Juve, Demiral in un mese ha conquistato tutti: il suo recupero parte da quì

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore 10.50 (di ieri). Demiral giunge al J Medical a bordo di una Jeep della Juventus. Apre lo sportello, indossa il giubbotto e s’incammina a passo lento verso l’ingresso del centro sanitario con il supporto delle stampelle. Volto tirato, sguardo smarrito. Le sensazioni negative si fanno più aspre cinquanta minuti dopo, quando esce ingrigito dalla tristezza. L’esito degli esami strumentali è proprio quello che non avrebbe voluto scongiurare: lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco.

Merih finirà molto presto sotto i ferri, la sua stagione è da ritenere conclusa, il pensiero è comunque da mantenere positivo: in 559 minuti giocati (nell’ultimo mese esatto con continuità) il difensore classe 1998 ha dimostrato talento, determinazione, la prospettiva che Fabio Paratici aveva visto in tempi non sospetti ancora prima di portarlo con convinzione in Italia via Sassuolo.

La questione è presto risolta anche in tema di alternative. I buoni segnali dal recupero di Chiellini (che sarà ulteriormente valutato nei prossimi giorni), uniti ai buoni riscontri dalla condizione di De Ligt e dalle garanzie di Rugani (sul quale Sarri non ha alcuna riserva) chiudono anche ogni discorso relativo al mercato. La Juve non cambia i suoi piani, resta così e lancia l’ennesimo segnale di solidità: d’altronde, in questo momento, sarebbe difficile pescare dal mercato un altro elemento dello stesso livello dei giocatori in organico.

Intanto domani comincerà di fatto la seconda parte della stagione. Con il match di Coppa Italia con l’Udinese, che permetterà a Sarri di operare un turnover ragionato. In mezzo Bentancur (che deve ancora scontare una giornata di squalifica in campionato) tornerà a mettere minuti nelle gambe. In difesa, invece, dovrebbe trovare spazio proprio Rugani, al posto di uno tra Bonucci e De Ligt. In tal senso la conferenza stampa di Sarri, in programma nel pomeriggio, potrebbe fornire qualche indicazione in più.