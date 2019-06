Juve-Demiral, le cifre del riscatto. Romero resta in prestito al Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa del faccia a faccia, rinviato alla prossima settimana, tra Fabio Paratici e Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, ieri c’è stato un colloquio telefonico per concordare il futuro di Merih Demiral, difensore centrale che si è ben disimpegnato con la maglia nero-verde in questa stagione: arrivato a gennaio, ha giocato 14 gare consecutive e segnato 2 gol.

Demiral e Romero - Il manager bianconero - ricorda La Gazzetta dello Sport - si è impegnato a riscattare il difensore per 16 milioni, anticipando così le concorrenti straniere. In particolare l’Atletico Madrid, disposto a investire 20 milioni di euro per questo ventunenne destinato a essere inserito subito nella rosa di Sarri. Sono emerse, invece, valutazioni differenti per il coetaneo Romero. L’argentino verrà prelevato a titolo definitivo ma nella prossima stagione resterà in prestito al Genoa, dove s’e messo in luce.