Il portale Bleach Report parla di mercato e si sofferma sulla Juventus, con particolare attenzione al nome di Merih Demiral. Il centrale turco, si legge, avrebbe aperto all'idea di lasciare i bianconeri durante la sessione invernale se dovesse continuare a non trovare spazio in squadra. E in tal senso le squadre maggiormente interessate sembrano essere Arsenal e Manchester United, anche se la Juve non appare convinta al 100% di lasciarlo partire.