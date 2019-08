Juve, Demiral resta a Torino. Lui e De Ligt il futuro della difesa bianconera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le voci di un nuovo interessamento da parte del Milan, Merih Demiral non lascerà la Juventus in questa finestra di mercato. Come riporta Tuttosport, alla Continassa hanno deciso di confermare il turco, che sarà il quarto difensore in rosa e, con Matthijs De Ligt, il futuro della retroguardia bianconera.