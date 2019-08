Juve, Demiral si presenta e resta. Paratici a Milano per le cessioni

Fonte: inviato a Torino

Quel paragone con Montero gli strappa un sorriso. La presentazione ufficiale, di fronte al giornalismo torinese, un sospiro di sollievo a pochi giorni di mercato che potrebbero riservare ancora tante sorprese. La Juve celebra l’arrivo di Demiral, via Sassuolo, che Paratici – ancora alle prese con le altre operazioni estive – ritiene uno dei colpi veri di quest’anno.

Ed è bastato poco al difensore turco per convincere anche i tifosi di questo, presentatosi sin dalle prime uscite con voglia e tanta personalità. "La Juve ha i giocatori migliori del mondo, soprattutto in difesa. Come ho detto prima è un onore essere qui e spero di vestire la maglia della Juve da titolare: tutti i miei sforzi di concentreranno verso questo obiettivi" – ha detto ieri il centrale difensivo in conferenza stampa -. "Le questioni di mercato non mi interessano, penso a lavorare, essere qui è una grande soddisfazione, soprattutto perché sono arrivato molto giovane. Lo ripeto: voglio restare il più a lungo possibile".

Intanto Paratici si trova a Milano e nelle prossime ore potrebbe tenere degli incontri di mercato decisivi. Riflettori puntati in particolare su Rugani, Matuidi, Mandzukic e Higuain: sono loro a occupare i primi posti della lista dei possibili partenti.