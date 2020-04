Juve, Demiral tenta il rientro a giugno: non potrà giocare le gare di Champions

Adesso Demiral ci crede: vuole rientrare in campo per giugno, quando il campionato sarà ancora nel pieno del suo svolgimento. Il difensore turco sta lavorando sodo in questo periodo con il supporto dei medici. Non c'è alcuna intenzione di forzare i tempi di recupero ma la piena volontà di tornare alla normalità prima possibile, e magari di tornare a respirare l'aria della Continassa già dalla ripresa degli allenamenti. L'ex Sassuolo non potrà partecipare solo alle prossime gare di Champions, in quanto a gennaio è stato escluso dalla lista UEFA a seguito del grave infortunio al legamento crociato.