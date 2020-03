Juve, Demiral torna a sognare: all'Europeo ci sarà e adesso punta al rientro nel finale di stagione

Merih Demiral non può certo nascondere la sua felicità di fronte allo slittamento degli Europei al prossimo anno, un po’ come l’azzurro Nicolò Zaniolo. Entrambi, infatti, lo scorso 12 gennaio, in quel Roma-Juventus in cui il bianconero aveva pure segnato la sua prima rete in Serie A, erano crollati nella tristezza di fronte a un bruttissimo infortunio. Inutile nascondere l’alta probabilità di esclusione dalla gara inaugurale di Euro2020, ancora sul terreno di gioco dell’Olimpico di Roma, tra Italia e Turchia.

La decisione della UEFA, resosi necessaria per l’emergenza Coronavirus che ha inevitabilmente bloccato pure il mondo del calcio, risolleva i due e concede loro tutto il tempo necessario per recuperare e ritrovare la migliore condizione, con un altro campionato davanti. Adesso Demiral spera addirittura in un rientro a fine stagione. Non in Champions, non essendo in lista, ma certamente in Serie A e in Coppa Italia, con la piena volontà di chiudere il suo primo anno in bianconero da protagonista.