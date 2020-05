Juve, Demiral vede il ritorno in campo dalla ripresa del campionato di Serie A

Anche Demiral di allena con la palla alla Continassa. E questo è un segno più che positivo nel percorso di recupero del difensore. La fase delicata dell’infortunio pare ormai alle spalle, il turco adesso punta al ritorno graduale in campo, proprio dalla ripresa del campionato. Sarà a disposizione di Sarri soltanto per la Serie A, in quanto escluso dalla lista Champions a gennaio, quando nessuno poteva ipotizzare uno stop improvviso per un’emergenza sanitaria. In questo senso, però, per Demiral il bicchiere resta mezzo pieno: il rinvio dell’Europeo al prossimo anno, infatti, toglie ogni dubbio sulla sua partecipazione da protagonista con la Turchia, che affronterà l’Italia nella gara inaugurale. Sarri e il suo staff intanto alzano il ritmo di lavoro per tutti: giovedì sarà nota la data di ripresa del campionato e dunque, da quel momento, anche il programma di lavoro verso Bologna-Juve.