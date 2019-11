© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista rilasciata a La Stampa, il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha avuto modo - tra le altre cose - anche di svelare un retroscena di mercato: "Quando arrivò Conte, sembra un paradosso ora, ero il quinto difensore per lui. C’era la proposta dei russi ed ero lì per firmare, però sentivo dentro di me che qualcosa non tornava: sarebbe stata una sconfitta andare via così. L’ho convinto con il lavoro e quando passammo a tre, non sono più uscito dal campo", le parole di Bonucci.