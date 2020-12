Juve di nuovo avanti a Marassi: Rovella stende Cuadrado, Ronaldo segna il 2-1 su rigore

vedi letture

La Juventus passa di nuovo in vantaggio a Marassi, 2-1 sul Genoa su calcio di rigore. Intervento ingenuo in scivolata del giovane Rovella ai danni di Cuadrado che lo aveva superato in area: nessun dubbio per l’arbitro Di Bello. Dal dischetto si presenta Cristiano Ronaldo, che non sbaglia: bordata centrale, Perin si tuffa. La Juve mette di nuovo il muso in avanti, gol numero 78 in bianconero per CR7, alla gara numero 100 con la maglia della Vecchia Signora.