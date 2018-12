© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria aveva trovato il pari grazie a un calcio di rigore, adesso è la Juventus a colpire dagli undici metri. Cristiano Ronaldo ha firmato il 2-1 bianconero al 65', beffando così Audero dagli undici metri con un tiro forte e centrale. Il penalty è stato assegnato dall'arbitro Valeri per il tocco di mano di Linetty in area doriana; anche in questo caso, il direttore di gara ha rivisto il replay al VAR.