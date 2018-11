Juve, dialoghi con Raiola per Pogba. Lo United punta Benatia

"Ritorno alla Juventus? Non si sa". Così Paul Pogba ha risposto ieri a chi gli ha chiesto di una sua nuova esperienza in maglia bianconera. Tuttosport scrive che la dirigenza juventina dialoga in maniera fitta con l'agente Mino Raiola: i rapporti col Manchester United sono buoni e la Juve pianifica il primo assalto per gennaio, altrimenti il club torinese attenderà l'estate per riportare il francese alla corte di Allegri. I red devils, tra l'altro, potrebbero muovere passi importanti verso Mehdi Benatia.