Juve, difesa affollata: Rugani possibile partente ma attenzione ai colpi di scena

La Juve deve gestire in qualche modo l’abbondanza in difesa in vista della prossima stagione. Con il rientro di Chiellini, e quello prossimo di Demiral, ha a disposizione quattro difensori (considerando Bonucci e De Ligt) che giocherebbero titolari in qualunque top club d’Europa. In più ha Rugani, riserva più che affidabile anche se pure quest’anno ha trovato poco spazio e non a caso viene indicato come possibile partente nella prossima sessione estiva di calciomercato. A fine stagione rientrerà inoltre dal prestito Romero, cresciuto tanto negli ultimi due anni al Genoa, e dunque il reparto sarà davvero affollato. Per adesso il club ha rimbalzato al mittente ogni sondaggio per i top players, ad oggi però non si può escludere un colpo di scena. Paratici in una recente intervista a Sky ha parlato di possibili prestiti lunghi: una soluzione che darebbe l’opportunità di blindare l’investimento e non rallentare il percorso di crescita di qualche giovane pronto al salto di qualità definitivo in Europa. In questo senso, i rapporti con i top club (come il Barcellona) vanno monitorati con attenzione.