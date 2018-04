Juve, difficili 60 milioni per Alex Sandro. Bernat e Gayà i preferiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leggo fa il punto su Alex Sandro e spiega che adesso è difficile vendere a sessanta milioni di euro un giocatore che sta attraversando un lungo momento di difficoltà. La rifondazione, a sinistra, però ci sarà e la Juventus lascerà partire lui e Kwadwo Asamoah: in rientro Leonardo Spinazzola, sotto osservazione Jonas Hector del Colonia, la preferenza sarebbe però per Juan Bernat del Bayern Monaco o Josè Gayà che il Valencia valuta non meno di 30 milioni di euro.