Si stanno pian piano placando le voci che vedrebbero Paul Pogba voglioso di andare via dal Manchester United. E, con loro, anche i rumors sulle pretendenti. Il centrocampista francese piace alla Juventus, ma pure a Zinedine Zidane. Il Real Madrid, però, ha già fatto sapere al suo allenatore che il classe '93 non arriverà: un suo acquisto, infatti, potrebbe mettere in ombra Federico Valverde, una delle più belle rivelazioni della stagione, su cui la proprietà scommette tanto e non vuole placarne la crescita. Una buona notizia per la Juve, che resta interessata al suo ex calciatore. A riportarlo è As.