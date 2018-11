Juve dipendente da CR7? Allegri risponde: "I gol li fanno quelli come lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una Juventus Ronaldo-dipendente? Massimiliano Allegri non si fa problemi ad ammettere l'importanza di Cristiano Ronaldo per le dinamiche bianconere: "Lui come Messi al Barcellona, o Ibrahimovic quando allenavo il Milan... i gol li fanno loro. Noi poi abbiamo anche Dybala che fa gol e Mandzukic, che fa qualche gol. Aspettiamo i gol dei centrocampisti e dei difensori. L'anno scorso avevamo fatto più gol da palla inattiva, quindi dovremo migliorare su questo aspetto. Col Cagliari dobbiamo fare gol su palla inattiva".