Juve, disastro a Bergamo: fuori con l'Atalanta, lezione da non perdere

L'ha persa sulla velocità, l'ha persa sui duelli in mezzo al campo (Castagne-Cancello e Freuler-Dybala, su tutti) e, probabilmente, l'ha persa anche sul mercato. La Juventus esce sconfitta, anzi, esce umiliata contro un'Atalanta praticamente perfetta. In tutto e per tutto: forza fisica, follia, convinzione e un centravanti, Zapata, che vive un presente illuminato di una luce mai vista prima in carriera, regalano alla Dea la soddisfazione di eliminare i bianconeri in Coppa Italia, dopo 4 anni di dominio assoluto. Inoltre, la notte di Bergamo spegne i sogni di triplete di una squadra, la Juve, mai in partita contro i ragazzi di Gasperini. Che fa un vero e proprio capolavoro, siglando due reti in due minuti, dal 37' (Castagne) al 39' (Zapata), e uno nel finale (ancora il colombiano), e regalandosi la semifinale con la Fiorentina. Contro una Juventus caricata di una robusta preparazione vista-Champions, orfana della miglior coppia difensiva d'Europa: Bonucci (infortunato) e Chiellini, fermato da un problema al polpaccio durante il match. In un reparto raffazzonato con De Sciglio e Rugani centrali, in cui Benatia avrebbe certamente fatto comodo. "E' stata una serata storta - dice Allegri nel post partita -. Chiellini ha avuto un indurimento al polpaccio ma non avrà nulla di particolare. Caceres? Non l'ho messo dentro subito perché sabato abbiamo un'altra partita ed è con noi da pochissimo tempo. Mi dispiace per l'errore di De Sciglio, che fino a quel momento aveva giocato bene".

LEZIONE CHAMPIONS - La Juventus non perdeva un match in Italia, tra campionato e Coppa Italia, dal 22 aprile (0-1 con il Napoli). E non usciva sconfitta in trasferta da quattordici mesi (3-2 con la Sampdoria a Genova). Una piccola epoca, se consideriamo un 2018 da record. "Non sono preoccupato, anzi queste situazioni creano molta più attenzione verso la partita successiva. I ragazzi sono abbattuti perché tenevamo alla Coppa. Questi infortuni capitano". Se è vero che questa sfida - a detta di Allegri - fosse un test verso la Champions, bene che il test sia fallito a tre settimane della gara in casa dell'Atletico. Dove ci vorrà ben altra Juventus. Perché quando si perde - si dice - non si perdere la comunque la lezione.