© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora in corso la trattativa tra Juventus e Manchester City per Joao Cancelo: i Citizens, rivelano i colleghi di gazzetta.it, hanno offerto fino ad ora 50 milioni di euro per arrivare al portoghese, che vanta già un accordo da cinque milioni all'anno con la formazione di Pep Guardiola. Andrea Agnelli, si legge, vuole però 60 milioni di euro, possibile accordo a metà strada, con dei bonus che potrebbero accontentare entrambe le parti.