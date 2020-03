Juve, domani la fine dell'isolamento post Rugani. Ma non per Matuidi e Dybala

Si chiuderà domani il periodo quarantena volontaria per i calciatori della Juventus scattato a seguito della scoperta della positività di Daniele Rugani al Coronavirus lo scorso 11 marzo. Da quel giorno, si legge sul Corriere dello Sport, sono 121 le persone che stanno osservando il percorso di isolamento previsto dai protocolli sanitari. La scadenza di domani, però, non sarà valida per Blaise Matuidi e Paulo Dybala, ovvero gli altri due giocatori positivi fra i bianconeri. Per il francese la quarantena terminerà il 31 marzo, mentre per la Joya il 4 aprile.

A livello pratico, però, per i bianconeri cambierà poco. Potranno sì uscire di casa ma solo seguendo le direttive imposte dal Governo per esigenze strettamente irrinunciabili quale la spesa o eventuali necessità mediche. Per il resto il periodo "ai domiciliari" continuerà come prima.