Juve, domani la ripresa alla Continassa. Ma CR7 è già al lavoro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vacanze finite. Ultimo giorno libero per i bianconeri, che domani si ritroveranno alla Continassa: c’è da riattivare presto una macchina sin qui quasi perfetta, verso i prossimi due impegni tra Coppa Italia e Supercoppa. Il calendario del 2019 manda in campo la squadra di Massimiliano Allegri già il 12 gennaio, al Dall'Ara di Bologna contro i rossoblù di Pippo Inzaghi, nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Una partita in cui troveranno spazio giocatori meno impiegati come Perin, Rugani, Spinazzola e Bernardeschi, tra gli altri. Poi, quattro giorni più tardi, toccherà alla Supercoppa: l'appuntamento è fissato 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita, con la contro il Milan di Rino Gattuso. In palio un trofeo che ai bianconeri manca dal 2015, vinto a Shangai con la Lazio.

CR7 A LAVORO - Chi non perde tempo è certamente Cristiano Ronaldo: tornato dalle vacanze a Dubai, dove ha fatto incetta di premi ai Globe Soccer Awards, il portoghese si è già messo a lavoro nella sua villa sulla collina torinese. Il numero 7 bianconero ha pubblicato sui social uno scatto in compagna della famiglia. Tutti in palestra, Cristiano Junior e Georgina, e tutti a sudare: lavorando con chi si ama, amando ciò per cui si lavora.