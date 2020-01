Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus al lavoro da domani alla Continassa. Per gli uomini di Sarri ci sarà da preparare la ripresa, in programma lunedì con il Cagliari. Una sfida interessante per i bianconeri, contro una delle squadre più informa della prima parte della stagione. Tornerà in gruppo anche Douglas Costa, che nei giorni scorsi ha usufruito di un permesso speciale.

Dopo la delusione in Supercoppa, la squadra vuole tornare al successo e concentrarsi sulla volata di fine girone d’andata. Nessun titolo in palio, se non quello virtuale di campione d’inverno, ma la sensazione è che i bianconeri vogliano lanciare segnali di forza all’Inter, che alla ripresa dovrà affrontare il Napoli. Decisivi gli ultimi centottanta minuti della prima tornata.