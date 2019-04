Juve, domani Mendes a Torino: si parlerà di Joao Felix e Ruben Dias

Non solo Champions League per la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport quella di domani sarà una giornata molto importante anche in chiave mercato per i bianconeri, visto che a Torino arriverà Jorge Mendes e si parlerà dei due talenti del Benfica Joao Felix e Ruben Dias. Fabio Paratici ha già incontrato il presidente dei lusitani, Luis Filipe Vieira, e i contatti sono sempre molto positivi. Il difensore rappresenta la prima alternativa a De Ligt ma i bianconeri dovranno fare i conti anche con l'Atletico Madrid.

Per quel che riguarda Joao Felix la Juventus è veramente infatuata e la clausola da 120 milioni di euro, con il passare del tempo, non sembra essere poi così alta. Il Benfica vorrebbe alzarla a 180/200 milioni ma in ogni caso i bianconeri potrebbero arrivare a lui soltanto attraverso una cessione importante e in questo senso il primo nome in cima alla lista è quello di Paulo Dybala.