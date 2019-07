Juve, domani visite per Romero. Nessun segno di debolezza su De Ligt

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di risolvere positivamente la questione De Ligt – dovrebbe ormai mancare poco e il club appare piuttosto sereno in tal senso – la Juventus porta a termine anche l’operazione Romero. Già imbastita a gennaio col Genoa, il difensore giunge in bianconero con la buona possibilità che venga girato in prestito per giocare con continuità almeno per un altro anno. Si dice un gran bene del ragazzo, Paratici non l’è fatto scappare: lesto, come sempre, quando c’è da garantirsi il futuro di un prospetto interessante.

Il difensore si presenterà domattina al J Medical per le rituali visite, insieme a lui giungeranno verosimilmente altri giovani pronti ad aggregarsi da mercoledì al gruppo che comincerà a lavorare alla Continassa, agli ordini di Maurizio Sarri. Il futuro di Romero potrebbe passare nuovamente da Genoa, oppure da Atalanta o Sassuolo, entrambe alla finestra in attesa di una decisione che la Juve potrebbe prendere dopo la tournèe, così da vederlo all’opera più da vicino in un lasso di tempo più ampio.

Quanto a De Ligt, invece, la società non sembra cedere a segni di debolezza. Anzi. D’altronde anche l’anno scorso di questi tempi – quando il famoso tormentone del 7/7 legato al presunto arrivo di Cristiano Ronaldo deluse le aspettative – l’appuntamento con l’extraterrestre fu solo rimandato di una settimana. E anche stavolta, forti del buon rapporto con Raiola e dell’accordo già raggiunto con il calciatore, il giocatore sarà portato a casa. E presto, molto presto, seppur con un pizzico di pazienza ancora necessaria, anche lui sarà bianconero.