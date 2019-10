Juve, domenica a San Siro con un tifoso d'eccellenza: Claudio Marchisio

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Sono curioso come tutta Italia di vedere la partita tra Inter e Juve. Non ci resta che guardarla. Al di là di Conte che è andato all’Inter, c’è una squadra che sta facendo bene con grandi risultati e la Juve che ora deve inseguire. Sarà un grande match, io la vivo da fuori da tifoso juventino e spero possano vincere la Juventus”. Ci sarà un tifoso d’eccellenza domenica sera davanti alla tv. La prima gara da non calciatore per Claudio Marchisio sarà proprio il derby d’Italia, non una partita qualunque.

E lui, bianconero purosangue da sempre, l’arma in più dei nerazzurri di quest’anno la conosce molto bene. “Conte? Secondo me basta guardare il volto dei giocatori dell’Inter. Sono gli stessi dell’anno scorso, ma hanno un altro spirito e in questo sicuramente c’è la mano dell’allenatore” ammette nel corso della sua conferenza stampa d’addio al calcio giocato.

Ieri gli uomini di Sarri si sono allenati alla Continassa con il pubblico delle grandi occasioni. Alcuni membri dei club doc, infatti, hanno avuto l’opportunità di vedere all’opera i propri beniamini dal vivo, alla ripresa degli allenamenti settimanali. Le parole di Claudio Marchisio sintetizzano al meglio il sentimento comune in vista del match di domenica sera a San Siro.

“Sarà un match acceso, ma ci sono ancora tante partite per parlare di Scudetto – spiega -. Poi è chiaro che vincere partite come queste, con tanta attesa, darà benzina per il resto del campionato, quindi sarà importante per le squadre far valere la propria forza in un match così”.