Juve, domenica al lavoro per i giocatori che sono rientrati nell'ultima settimana

Domenica di riposo per i giocatori alla terza settimana di lavoro. Alla Continassa, oggi, toccherà sudare soltanto a quelli che hanno ripreso ad allenarsi nell’ultima settimana, così da accorciare le distanze dai compagni sul piano atletico. Filtra una certa positività dal centro sportivo bianconero, gli ultimi arrivati – Higuain in primis – si sono presentati in buonissime condizioni e questo facilità il reinserimento in gruppo. Il programma di lavoro delle prossime settimane sarà scandito più definitivamente da metà settimana, quando si conoscerà ufficialmente la data di ripresa del campionato. Fino a quel momento, Sarri e i suoi collaboratori avranno l’opportunità di mettere tutti sullo stesso piano a livello atletico.