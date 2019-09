Juve, domenica di riposo e di festa: lo Stadium brilla da otto anni

Fonte: inviato a Torino

Domenica di riposo per la Juventus. Dopo la seduta d’allenamento mattutina di ieri, Sarri ha concesso due giorni di riposo: la ripresa martedì, in vista del match di sabato al Franchi contro la Fiorentina. Per i colori bianconeri è comunque un giorno speciale: l’8 settembre di otto anni, infatti, veniva inaugurato lo Stadium.

Un momento importante della storia del club, dalla quella notte in continua ascesa e con una marcia in più rispetto alle altre società italiane per idee, progettualità e sviluppo. Oggi la Juventus riesce a permettersi non solo un campione assoluto come Cristiano Ronaldo, ma anche una rosa di giocatori di caratura internazionale da fare invidia a qualunque altro club del mondo.

In Italia la Juve è apripista anche nelle grandi novità del movimento. Per il secondo anno consecutivo è da sola a proporre una Seconda Squadra, dando l’opportunità a un gruppo Under 23 di misurarsi con largo anticipo in un campionato vero come quello di Serie C, e dunque fare il definitivo salto nel calcio che conta; e per il terzo anno, dopo due scudetti consecutivi, si affaccia al calcio femminile con la chiara intenzione di confermarsi in Italia e crescere a livello europeo.

In questo senso – tornando alla cronaca – gli Under 23 ieri pomeriggio hanno sostenuto un’amichevole contro la Cremonese, che milita in Serie A e punta al salto di categoria, perdendo 4-1 (di Clemenza la rete juventina) ma offrendo diversi spunti a mister Fabio Pecchia; mentre le Juventus Women sono al lavoro per la sfida di Women’s Champions League contro il Barcellona, che si disputerà mercoledì sera allo Stadio Moccagatta di Alessandria. Una sfida difficile per le bianconere di coach Rita Guarino, che avranno bisogno della spinta del pubblico delle grandi occasioni: la Juve per l’occasione ha messo in distribuzione i biglietti gratuitamente, si va verso il tutto esaurito. Dulcis in fundo, la Juventus è la società puntualmente più rappresentata nelle giovanili giovanili: un altro segno di riconoscimento non di poco conto.