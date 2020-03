Juve, domenica il derby d'Italia: sfida Scudetto con grande senso di responsabilità

Il primo derby d’Italia si gioca sul campo della solidarietà. Se l’Inter annuncia una donazione di 100 mila euro a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Sacco di Milano, a sostegno della ricerca, la Juventus trasforma un danno economico in una donazione che evita pure un grosso spreco alimentare. Il cibo che sarebbe stato venduto e distribuito nei punti di ristoro dell’Allianz Stadium mercoledì sera, in occasione di Juve-Milan, è stato destinato a bisognosi grazie alla collaborazione di quattro associazioni di Torino: Banco Alimentare, SERMIG, Comunità di Sant’Egidio e Fondazione Specchio dei Tempi. Tre tonnellate di derrate alimentari che non sono andate a male, preparate ugualmente per un gesto nobile.

Juve-Inter, in un momento tanto difficile per il Paese a causa dell’emergenza Coronavirus, si avvicina con toni più distesi rispetto a qualche giorno fa. “Dovevamo essere sicuri che fosse la comunità scientifica a dire cosa si può fare o no. Il ruolo delle autorità era di uscire con una corretta decisione, questo è quello che è avvenuto. Poi sono le cariche sportive a lavorare riguardo a cosa le autorità hanno imposto, considerando il nostro impatto anche a livello sociale. Gli effetti economici delle azioni devono essere messi in secondo piano” ha spiegato ieri il presidente della Juventus, Andrea Agnelli.

Svelando un retroscena con il numero uno dell’Inter, Steven Zhang: “Ho grande rispetto per lui, abbiamo discusso dell’epidemia un paio di settimane fa, quando è venuto a cena casa mia – ha svelato Agnelli -. Abbiamo discusso della serietà della situazione”. Domenica sera, a porte chiuse, il derby d’Italia sarà anche un momento per tentare di distrarre la popolazione che, specie nelle zone rosse, sarà prossima alla terza settimana di fermo, in quarantena. L’occasione richiama tutti a un grande senso di responsabilità: niente polemiche, meno chiacchiere calciofile futili possibile e decisamente più modelli positivi e valori sani che sono alla base dello Sport.

Poi spazio al campo, quello che non parla da giorni e ha scatenato tra i bianconeri la voglia di riscattare il passo falso di Lione. Sarri dovrebbe poter scegliere a pieno organico: anche Chiellini, che ieri ha svolto differenziato come da programma, sarà a disposizione e pronto per giocare. Contro l’Inter, saranno tre punti fondamentali nella corsa Scudetto, in uno scontro diretto non definitivamente risolutivo ma abbastanza determinante per l’esito della stagione. Uno scontro diretto che può fare la differenza. E di fronte a una Lazio che continua a pigiare sull’acceleratore, è vietato sbagliare.