Juve, dominio assoluto a Udine: la Signora sa solo vincere

Una superiorità schiacciante, evidente, quasi imbarazzante: un allenamento o poco più, quello in scena ieri sera al Friuli tra Juventus e Udinese. I bianconeri, che sanno solo vincere, chiudono la gara contro i padroni di casa già nel primo tempo spingendo e comprimendo la squadra di Velazquez. Che nulla può quando quella di Allegri mostra i muscoli e la voglia di fare male: un combinato disposto in grado di sovrastare, probabilmente, qualunque squadra del nostro campionato, Udinese compresa.

BENTANCUR E CR7 - Le reti di Bentancur e Ronaldo schiudono e dischiudono la pratica contro un avversario che ha il merito di tenerla "aperta" fino al termine. E la notizia più grande non è una novità: Cristiano, semplicemente devastante, non sembra turbato dalle vicende personali. Una serenità in campo specchio, quasi certamente, di una tranquillità nell'animo. Una vera delusione per chi si aspettava un crollo del portoghese, al Friuli, tutt'altro che pervenuto.