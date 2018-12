© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima senza Cristiano Ronaldo della Juventus formato 18/19 è coincisa con un mezzo passo falso. Un evento che non desta sensazione tanto per l’assenza quasi irripetibile di chi sarà sempre inamovibile in condizioni di normalità come CR7, ma che impressiona per l’occasione sprecata da chi, come Douglas Costa, aveva l’opportunità di accrescere i dubbi di un allenatore come Allegri che lo sta utilizzando con il contagocce. Un flop che si verifica nelle ore in cui, in Inghilterra, si inseguono con insistenza sempre maggiore le voci di corteggiamenti illustri provenienti dalla Premier per il brasiliano triste di Max Allegri. Che l’insufficienza di Bergamo possa essere il preludio ad un addio anticipato?