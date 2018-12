© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito dal QS, la Juventus è sempre più vicina all'acquisto di Paul Pogba già dal prossimo mese di gennaio. Il giocatore, lasciato fuori da Mourinho nell'ultima sfida del Manchester United contro il Liverpool, ha espresso a più riprese la voglia di tornare in bianconero e il prestito non è più una possibilità da scartare. Ovviamente molto verrà deciso anche dal procuratore Mino Raiola, che nei prossimi giorni lavorerà al futuro del francese, con la Juventus in cima ai pensieri di tutti.