Juve, dopo la punta sarà caccia all'esterno: Chiesa, Carrasco ed El Shaarawy nel mirino

Tre nomi per l'attacco della Juventus per quel che riguarda le corsie esterne. La priorità resta infatti il centravanti ma i bianconeri andranno poi alla ricerca di un altro giocatore che possa arricchire il reparto di Andrea Pirlo. Federico Chiesa continua a essere nei radar della Vecchia Signora, mentre dalla Spagna rilanciano per Yannick Ferreira Carrasco: infine Stephan El Shaarawy, che punta al ritorno in Italia. A riportarlo è Tuttosport.