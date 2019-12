Juve, dopo Mandzukic tocca a Perin: l'estremo difensore atteso al Genoa

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La cessione di Mario Mandzukic apre la sessione invernale del mercato della Juventus. Tanti i giocatori in partenza, pronti a scommettersi in un altro contesto per trovare maggiore continuità. Il prossimo a lasciare la Continassa sarà Mattia Perin. L’estremo difensore, dopo aver recuperato dall’infortunio, vuole giocarsi le ultime carte in vista dei prossimi Europei 2020. Chiuso da Szczesny e Buffon, il ritorno al Genoa è ormai prossimo. Il calciatore sarebbe atteso a Pegli già alla ripresa degli allenamenti del Grifone, in programma domenica.

Da definire anche il futuro prossimo di Marko Pjaca. L’Hellas Verona lo segue da tempo, ma sull’attaccante croato ci sono anche altri club di Serie A. Possibile destinazione estera, invece, per Daniele Rugani: con il rientro di Giorgio Chiellini a febbraio, il difensore sarebbe escluso anche dalla lista Champions, motivo per cui le proposte inglesi questa volta potrebbero trovare maggiore interessare rispetto al passato. La Juve dovrà anche risolvere la grana Emre Can, intenzionato a rientrare in Europa nella seconda parte di stagione. Senza il giusto coinvolgimento da parte di Sarri, cessione quasi scontata: lo scambio con Paredes del PSG non è utopia.