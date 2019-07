Juve, dopo Rabiot e Ramsey a zero: c'è De Ligt, capolavoro di Paratici

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico Gaetano

Sembrava potesse giungere a destinazione nella giornata di ieri. L’arrivo è slittato solo di qualche ora: Matthjijs De Ligt questa sera sbarcherà a Torino, domani sosterrà le visite mediche e poi firmerà un contratto di cinque anni con la Juventus, per 12 milioni di euro a stagione bonus compresi. Sarà l’ultimo colpo in entrata della prima parte – scoppiettante – del mercato bianconero in questa sessione estiva, dopo gli arrivi di Pellegrini, Rabiot, Buffon, Demiral e Ramsey. Quest’ultimo ieri pomeriggio si è presentato alla stampa spingendosi in un saluto introduttivo in perfetto italiano, e poi mostrando la maglia numero 8: raccoglie l’eredità di Marchisio, ex colonna juventina che ha incrociato diverse volte al J Medical nelle ultime settimane e che spera di emulare, ha spiegato.

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva anche per la cessione di Perin, destinazione Benfica. Ieri è arrivato a Torino il presidente del club portoghese Luis Filipe Vieira, con il chiaro intento di strappare il sì della Juve e quello del giocatore: gli ultimi dettagli dell’operazione saranno curati dall’agente Alessandro Lucci, si va verso la fumata bianca. Strada inversa per il giovane terzino destro, classe 2001, Joao Ferreira, di cui si dice un gran bene.

La seconda parte del mercato si concentrerà sulle cessioni, qualcuna di peso. Poi, magari, si presenterà qualche opportunità e difficilmente Paratici se la farà scappare. Anche quest’anno il capolavoro bianconero in tema di calciomercato porta la sua firma.